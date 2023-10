Catania, cambi giusti e intuizioni ma Tabbiani ha un’altra missione

Non gioca più da tempo in mezzo al campo e il suo ruolo attuale è quello delle scelte importanti ma Luca Tabbiani può definirsi l’acquisto più intrigante del mercato del Catania. Il vice presidente Vincenzo Grella dice che è stato lui a contattarlo e convincerlo, il diesse Antonello Laneri sottolinea che era nella sua lista dei tecnici da prendere dopo Paolo Bianco. Ma in ogni caso hanno avuto ragione in due. Tabbiani doveva lasciare il Fiorenzuola due anni fa per approdare al Trento.