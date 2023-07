Catania, caratteristiche e come gioca l’attaccante Popovic

Stamattina il tecnico del Catania, Luca Tabbiani durante la conferenza stampa, ha fatto il nome di un nuovo calciatore che si unirà alla squadra rossazzurra. Si tratta di Gabriel Popovic nato il 28 luglio del 2003 in Inghilterra ma è australiano con passaporto croato. Ed è grazie alla nazionalità croata che il Catania ha potuto tesserarlo non potendo prendere calciatori extracomunitari. Nel 2021 è stato tesserato dalla meno blasonata squadra di Zagabria che è il NK Rudes dove nella stagione appena conclusa ha vinto il campionato di Serie B. Popovic non è stato protagonista di questa promozione avendo giocato una decina di partite visto che è stato impiegato più nella squadra giovanile. E' un giocatore da formare anche se ha una bella struttura. Nel 4-3-3 di Tabbiani, Popovic può fare la prima punta. E' un bravo opportunista sottoporta e sa chiudere bene l'azione anche se è ancora grezzo nei movimenti e nello smarcamento. Un centravanti di forza e di struttura, tatticamente acerbo e dunque da formare. E' più conosciuto in Australia che in Croazia Popovic e l'operazione porta la firma del vicepresidente del Catania, Vincenzo Grella.