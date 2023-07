Catania, cena amarcord tra Pulvirenti e Marino. Tanti ricordi e grandi emozioni

Il gol di Minelli al Chievo nella partita salvezza giocata a Bologna il 27 maggio del 2007 è stato l’argomento più emozionante della cena di Nicolosi. Dopo più di 10 anni, si sono rincontrati l’ex presidente del Catania, Nino Pulvirenti e l’allenatore Pasquale Marino, tecnico di Marsala che portò i rosssazzurri prima in Serie A nella stagione 2005/2006 e poi conquistò una incredibile salvezza l’anno dopo. Un Catania che dopo la morte dell’ispettore Raciti non giocò più al Massimino ma girò tutta l’Italia per disputare le gare casalinghe a porte chiuse. Battere il Chievo sembrava una missione impossibile al Dall'Ara ma invece il Catania vinse 2-0 e con i gol di Russini e Minelli conquistò una clamorosa per certi versi permanenza in Serie A nel match dell'ultima giornata.

BRIVIDI Quell’impresa è stata ricordata durante la cena alle pendici dell’Etna degustando un bell’arrosto di pesce accompagnato da un banchetto di qualità. I due hanno riaperto il libro dei ricordi pescando nella memoria momenti di storia del calcio catanese, quelli che sistematicamente vedevano il Catania in lotta ai vertici del campionato di Serie B e poi in lotta per la permanenza nel massimo campionato di calcio. Non sono mancati i sorrisi e le risate nel ricordare gli aneddoti del periodo e le "sparate" di Pietro Lo Monaco, ma pure le emozioni di quel gol di Del Core all'Albinoleffe che consegnò la Serie A al Catania di Spinesi, Baiocco e De Zerbi. E’ stata insomma una bella rimpatriata in salsa rossazzurra e alla fine della cena un brindisi per il futuro del tecnico Marino che è attualmente senza panchina ma che potrebbe andare a Foggia.