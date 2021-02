Catania, cessione a Tacopina: nuova data per il closing ma preliminare non cambia

La rivoluzione societaria per il Catania passa ovviamente dai cambiamenti nella governance. La giornata di oggi fa segnare un passo avanti relativamente alla cessione del club etneo dalla Sigi al gruppo Tacopina. Il closing previsto per oggi è slittato come era nelle previsioni e sarà riprogrammato a marzo. Sulla nuova data c’è un confronto in atto tra le parti e nelle prossime ore si conoscerà anche il giorno esatto visto che secondo quanto affermato dall’avvocato italoamericano ai microfoni di Itasportpress.it, “gli avvocati stanno lavorando in piena sintonia e domani sapremo molto di più”. Quello che è trapelato invece di importante riguarda il preliminare di vendita che non dovrà essere riformulato. Tacopina infatti conferma a Itasportpress che “Just an amendment“, ovvero basterà un semplice emendamento. Domani riprenderanno gli incontri tra i componenti della Sigi e i legali di Tacopina per definire le tempistiche per il closing e tracciare anche i prossimi passi per avere in tempi brevi gli accordi con Agenzia delle Entrate e il Comune di Mascalucia. Bisogna fare presto perchè in arrivo ci sono delle scadenze importanti che richiedono un esborso non indifferente.