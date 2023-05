Catania, che guaio! Lorenzini squalificato per 4 partite

"Per avere rivolto espressioni offensive all'indirizzo della Terna Arbitrale". Con questa motivazione il Giudice Sportivo, Avv. Aniello Merone, assistito dai Sostituti Avv. Massimo Romeo e Avv. Giacomo Scicolone con la collaborazione del rappresentante dell'A.I.A. Sandro Capri e del Coordinatore Giustizia Sportiva Marco Ferrari nella seduta del 15 maggio 2023 ha adottato la decisione di sanzionare duramente il difensore del Catania Filippo Lorenzini espulso ieri durante la partita con il Sorrento al Massimino. In base alle risultanze degli atti ufficiali redatti dall'arbitro dopo il rosso per proteste e deliberate da Merone con una sanzione disciplinare durissima che costringerà il Catania a non poter avere a disposizione il calciatore nella Poule Scudetto e anche la prossima stagione in caso di uscita di scena al primo turno dal torneo di Serie D. Lorenzini ha protestato dopo il gol di Scala viziato da un netto fallo di mano.