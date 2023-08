Catania, che succede? Gli ostacoli sulla via della B. Laneri a caccia di gol

Tutti gli allenatori di Serie C sanno bene che il mese della verità è marzo, perché il piazzamento che una squadra ha in primavera consente di capire se può ambire o meno alla promozione diretta. Dopo quasi un mese di ritiro e tre allenamenti congiunti, è presto per dare un giudizio sul Catania o provare a fare una prima ipotesi sul calcio che vedremo anche perchè i tre test si sono giocati con avversari così modesti che non sono del tutto attendibili.