Catania, Chiarella sul futuro: “Rimanere qui è fondamentale per me”

Questo pomeriggio al termine dell’allenamento, il calciatore del Catania, Marco Chiarella ha risposto alle domande dei giornalisti. Queste alcune dichiarazioni più importanti: "Il trasferimento al Catania è stato fondamentale per me e spero che lo sia anche in futuro". Un messaggio importante per la società che probabilmente si terrà stretto l'attaccante arrivato dal Pescara. Chiarella poi ha parlato del campionato di Serie D che vede il Catania largamente avanti con 17 di vantaggio sul Locri. "La promozione è l'obiettivo che inseguiamo dall'inizio della stagione e vogliamo inseguire il record di punti e stupire la città. A Catania un pareggio è come una sconfitta e noi prepariamo le partite al meglio giocando sempre per vincere. La stanchezza la sento ma basta poco per recuperare. Io sono sempre uscito prima della fine del match perchè a volte sento pesantezza nelle gambe ma come detto recupero velocemente".