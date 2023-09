Catania, Chiricò ci sei? Quasi mai partenza senza gol ma Tabbiani…

Il materiale è buono ma servono più idee e più gioco, l’unico modo per far brillare interpreti straordinari. Serve, maledettamente, vincere e lo si deve cominciare a fare lunedì con il Foggia. Altri risultati aprirebbero altri scenari. Tabbiani sa che ci sono gli uomini di cui è naturale, fisiologico, fidarsi ciecamente: questione di conoscenze approfondite, o di caratteristiche tecniche e tattiche, che si sposano bene con la sua idea di calcio. Al mister forse manca un suo modificatore tattico e allo stesso tempo funga da termometro dello spogliatoio, compito che di norma spetta al capitano. Non si dà la fascia ad un giocatore di cui non si riconoscono doti di intelligenza, carisma, empatia. In questo momento il capitano è Curado appena arrivato a Catania. Tabbiani ha instaurato un rapporto di totale fiducia a livello di atteggiamenti, comportamenti, approccio al lavoro. L’argentino però non è ancora custode e interprete di meccanismi per un Catania che sia anche il più possibile illeggibile in campo.

L’imprevedibilità appartiene a Mino Chiricò che finora ha giocato bene le due partite al Massimino e meno a Monopoli ma in 270' non è andato in gol. E non è da lui visto che in carriera ha sempre fatto gol nelle prime tre giornate. E' successo nelle ultime due stagioni sia col Padova che col Crotone. Manche a Monza nella stagione 2019/20 e in altre annate fortunate. Mino non è un più un ragazzino talentuoso, ma è un campione pluridecorato in C con tante vittorie nel curriculum e i segni di altrettante battaglie sul corpo e nei muscoli. Ma oggi come allora, il 32 rossazzurro deve dimostrare a Catania di esserci. E per riuscirci deve sfruttare ogni momento del match. E’ venuto affamato e ha detto che vuole regalare nuove vittorie e gioie al suo nuovo pubblico. La gente chiede i suoi gol che finora sono mancati.

Il reparto di attacco del Catania in due partite è andato a secco: contro il Crotone e ieri contro il Monopoli. Tabbiani vorrebbe attacco e pressing con una linea di quattro, quando si affonda per sfruttare la massima ampiezza. Così uno tra Bouah e Mazzotta si aggiungerà spesso allo schieramento. Davanti, con Di Carmine, le soluzioni sono meno esplosive dal punto di vista tattico. Sarao fa sponde più basiche, ed è più bravo del numero 10 nella profondità in velocità: quindi il Catania può chiudersi e poi tentare l’elastico per lanciare i suoi tre cursori, con Marsura ad equilibrare la mediana e Chiricò ad affondare. S’è capito che però non è soltanto questione di nomi e numeri, ma di atteggiamento. Tabbiani cercherà sempre e comunque il pressing alto, ossessivo, immediato. In partite di sacrificio la punta e una mezzala dovranno andare subito in marcatura sui due centrali difensivi: il 4-3-3 del Catania sarà un 4-4-2 in fase di non possesso. Il Foggia misurerà sabato prossimo l'attacco del Catania che in casa ha risposto sempre presente lo scorso anno.

