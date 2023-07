Catania, Chiricò piace a Tabbiani ma l’ostacolo è l’ingaggio

Chiarezza, sostantivo richiesto a gran voce sia dai tifosi del Catania, sia dalla piazza quando si parla di mercato. E allora per spegnere le voci sarebbe meglio accelerare con gli annunci. Qui siamo alle certezze. Ma il calciomercato è bello anche perchè fa sognare i tifosi e nelle prossime ore, tra operazioni in entrata e calciatori della passata stagione in odor di rinnovo, si rischia di arrivare a 15-20 annunci. Se andate al mare, non dimenticate il telefono se siete interessati alle vicende del Catania.

IL SALUTO In queste ore circola con insistenza una voce di mercato che riguarda Cosimo Chiricò, attaccante non più giovanissimo che però in terza divisione riesce sempre a fare la differenza. Il calciatore 32enne ha chiuso la stagione a Crotone con questo score: 37 presenze, 14 reti e 11 assist (miglior stagione sotto l’aspetto delle reti in carriera). Chiricò si è congedato dal Crotone dopo aver esercitato la clausola rescissoria di circa mille euro prevista nel suo contratto. Eppure è stata la sua una stagione bella a metà: bene l'andata, anzi quasi irresistibile, un girone di ritorno tra luci ed ombre. Fino ai saluti: "Trovare le parole giuste in questi casi non è facile , l’unica cosa che mi viene da dire dal profondo del cuore è un enorme grazie per tutto l’affetto che mi avete dimostrato. Ci tenevo a ringraziare la società tutto lo staff tecnico magazzinieri , fisioterapisti ed in particolare tutti i miei compagni di squadra. In bocca al lupo per tutto".