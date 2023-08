Catania, club ricorda agli abbonati di esibire agli ingressi il segnaposto e la card

Catania Football Club ricorda agli abbonati che per l’accesso allo stadio, in occasione delle gare interne dei rossazzurri, sarà necessario esibire l’indispensabile segnaposto e la card “We Catania” o, se non ancora in possesso della tessera, la ricevuta d’acquisto della stessa. Sono attualmente in distribuzione ai botteghini, in Piazza Spedini, le card “We Catania” emesse nel corso della stagione 2022/23 e non ancora ritirate. Le date di consegna delle card “We Catania” sottoscritte in occasione della campagna “Figli del Vulcano” saranno rese note prossimamente. Disponibili da oggi gli abbonamenti “Tribuna d’Onore”, in vendita online, ai botteghini e presso i punti abilitati Ticket One.