Catania, col Messina divieto di sosta. Tabb senza turnover da brividi

L’obiettivo del Catania è senza dubbio il campionato, ma ci sono appuntamenti da non fallire. La Coppa Italia Serie C è uno di questi specie quando affronti il Messina, match che va considerato un derby siciliano di seconda fascia. Tabbiani alla sua sesta panchina rossazzurra vuole partire forte stasera. Pressing, aggressività e gol. Il mister non può cambiare la pelle alla sua squadra che lamenta tante assenze, ultima della serie quella di De Luca che era uno dei papabili a dover partire dal 1’. La tentazione era quella di lanciare l’ala nel tridente con Sarao e Chiricò ma il tecnico per forza di cose cambia. Adesso il dubbio attacco incomberà fino al match di questa sera alle ore 20.45.