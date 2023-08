Catania, come vedere le partite in tv dei rossazzurri all’estero

Tutto questo non vale se hai la residenza oltre confine. Per l'estero i campionati principali (serie A, Premier, Bundesliga, ecc)sono coperti in genere dalle TV di ogni stato che comprano i diritti. Per i campionati "minori", visto il minor appeal per il pubblico "generalista" , di solito è un provider di streaming che compra i diritti degli altri campionati per la trasmissione in specifici stati o per tutto l'estero in generale. Fino al 2021 Eleven sports aveva i diritti per la lega pro anche all'estero, dalla stagione per noi maledetta del fallimento i diritti sono stati acquisiti da 196sport, un provider Americano che li ha rinnovati anche l'anno scorso, ma non ancora quest'anno. Per la serie D l'anno scorso Telecolor prese i diritti solo del Catania per trasmettere le partite in tutto il mondo. Stessa cosa non accade con i campionati professionistici allorquando i diritti sono da discutere con la lega e non con la singola squadra.