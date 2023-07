Catania, contratto professionistico per 8 calciatori

I calciatori della passata stagione che potrebbero rimanere anche in C

La note del club che fa chiarezza sugli atleti che hanno ottenuto il rinnovo del contratto. Come previsto non ci sono Francesco Lodi e Gianluca Litteri, a sorpresa manca Marco Palermo e conferma per Andrea Russotto per motivi non strettamente economici ma di altra natura. Il comunicato: Catania Football Club rende noto di aver esercitato il diritto di stipulare un contratto professionistico con otto calciatori già in rossazzurro nella scorsa stagione: Alessio Castellini, Giuseppe De Luca, Giuseppe Giovinco, Filippo Lorenzini, Francesco Rapisarda, Giuseppe Rizzo, Manuel Sarao e Michele Somma.