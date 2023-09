Catania, contro il Monopoli Tabbiani fa turnover. Ecco chi potrebbe partire dal 1′

Il tecnico del Catania, Luca Tabbiani non snobba il Monopoli che incontrerà giovedì prossimo allo stadio Vito Simone Veneziani ma dovrà fare turnover visto che poi lunedì al Massimino arriva il Foggia. Il mister ha deciso che nel turno infrasettimanale lascerà fuori molti titolari. Probabile che giocheranno dal primo minuto Quaini e Silvestri in difesa con Mazzotta e Castellini sulle fasce ma attenzione a Bouah che potrebbe partire anche dal 1' sulla corsia di destra. In mezzo spazio a Ladinetti con Deli e Zammarini interni poi in attacco conferma per Chiricò a destra, Bocic a sinistra al posto di Marsura e Di Carmine punta. Il modulo non cambierà visto che Tabbiani è avvolto dal suo conservatorismo tattico, dalla nomea di allenatore che cambia raramente i giocatori, figuriamoci il modulo. Il vantaggio del turnover a breve termine, in casi simili, è l'amalgama a presa rapida con i panchinari con il vantaggio del successivo match senza avere il logoramento fisico dei titolari e del mancato "svilimento" morale di chi gioca meno.