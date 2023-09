Catania, contro il Picerno Tabbiani si affida alla ChiSarMa

Il Catania visto contro il Crotone almeno per almeno 60 minuti ha dimostrato che può segnare in tanti modi. La squadra di mister Tabbiani ha la cattiveria giusta nel recuperare la palla e di attaccare l’avversario con 7/8 uomini. La riprova la vedremo tra tre giorni. Attenzione al Picerno che è bravo anche a ripartire ma questo Catania ha voglia di non prendere gol e di concedere poco. L’inserimento in pianta stabile di Tommaso Silvestri alzerà un muro davanti a Livieri e dunque evitare gol come quello incassato dai pitagorici. La voglia di non prendere gol non deve essere solo merito dei difensori ma anche di centrocampisti e attaccanti che si dovranno sacrificare. In effetti, tutto si mescola nel calcio fluido di Tabbiani in cui Mazzotta diventa stabilmente mezzala e Chiricò o Marsura inseguono un rivale fino alla propria area. Certo, il Catania del Chi-Sar-Ma di domenica, Chiricò-Sarao-Marsura, ha ben altro peso davanti rispetto al Picerno, per questo il 17 si potrà misurare davvero la solidità e mentalità della squadra chiamata alla prima vittoria in campionato.