Catania-Crotone, biglietti in vendita da oggi

Il club ha comunicato cosa fare per acquistare i biglietti per assistere a Catania-Crotone. Oggi, alle ore 12.30, avrà inizio la prevendita dei tagliandi validi per assistere alla gara Catania-Crotone, valevole per la prima giornata del girone C del campionato Serie C NOW 2023/2024 ed in programma allo stadio “Angelo Massimino” venerdì 1° settembre alle ore 19.45. In attesa delle disposizioni delle Autorità competenti, non sarà avviata la vendita per il Settore Ospiti.