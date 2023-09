Catania-Crotone, le formazioni ufficiali

Allo stadio "Angelo Massimino" si gioca Catania-Crotone, prima giornata di Serie C Girone C. Due squadre che vogliono essere protagoniste per restare in cima e centrare la promozione in Serie B. calcio d'inizio alle 19.45. Il tecnico del Catania, Luca Tabbiani e quello del Crotone, Lamberto Zauli hanno sciolto i dubbi di formazioni e comunicato i rispettivi undici che scenderanno in campo dal 1'.