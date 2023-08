Catania-Crotone si giocherà al Massimino. Senza ok Commissione però…

Il Catania la prima giornata di campionato di Serie C ospiterà il Crotone allo stadio Massimino . Nell'impianto di Piazza Spedini proseguono a pieno ritmo i lavori di restyling per completare gli interventi e consegnare la struttura prima del 3 settembre consentendo alla squadra di mister Luca Tabbiani di giocare sul nuovo manto erboso. Ma su questo aspetto non ci sono più dubbi dopo che è stato chiarito un passaggio burocratico tra dirigenza del Catania e le istituzioni locali. La squadra potrà dunque tornare ad usufruire dell’impianto continuando il proprio percorso sportivo. Resta solo un dubbio però.

COMMISSIONE Qualche giorno prima del big match contro l'undici calabrese, la Commissione comunale di vigilanza, per stabilire l'idoneità dello stadio catanese al termine dei lavori di restyling, effettuerà un sopralluogo nelle tribune (spalti e seggiolini) per verificare solidità e sicurezza dello stadio oltre che sull’adeguatezza delle uscite addette a sgomberarlo. L'apertura al pubblico dipenderà dall'esito della Commissione. Secondo quanto appreso da Itasportpress.it, se ci saranno le condizioni di sicurezza e tutti i requisiti per disputare la partita a porte aperte sarà consentito l'accesso agli spettatori, qualora non vi siano le condizioni Catania-Crotone si giocherà a porte chiuse. Tutto dipende dal parere favorevole o meno della Commissione.