Catania, a Castellammare inizia a dire chi sei

Riscatto Non è che il 4-0 alla Casertana avesse allontanato tutti i fantasmi incombenti su Tabbiani che è sempre nel mirino dei tifosi. Non era quella la partita che contava per dissipare le nuvole: troppo flebile l’opposizione dei campani, popolato da errori seriali di tutti. Quello che conta per il Catania è trovare un’identità consolidando linee di gioco all’apparenza perdute contro il Latina. Tabbiani ha lavorato molto in settimana, migliorando l’impostazione bassa e la fase realizzativa. Vedremo se saranno applicati contro la Juve Stabia. Ora però il Catania deve capire se, tra Caserta e Latina, la distanza è in chilometri o anni luce.