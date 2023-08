Catania, Di Carmine: “I gol li ho sempre fatti e li farò anche qui”

Il centravanti del Catania, Samuel Di Carmine ha rilasciato alcune dichiarazioni a pochi giorni dall'inizio del campionato. "Non sto male fisicamente essendomi allenato prima di arrivare a Catania e dunque per il debutto contro il Crotone sono a disposizione del mister. Sono venuto qui con grande entusiasmo per mostrare il mio valore. La piazza calorosa come piace a me mi permetterà di dimostrare che non sono un attaccante finito. La pressione la prendo volentieri anzi mi piace giocare con 20 mila tifosi che ti spingono. Quanti gol farò? Non so, posso assicurare che farò vedere chi è Di Carmine onorando la maglia. Io i gol li ho sempre fatti e continuerò a farli anche qui diversamente smetterei di giocare".