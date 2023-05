Catania, dirigenti ricevuti dal presidente della Lega Pro

"Sono felice di poter salutare i nuovi club che si affacciano o che ritornano con noi in Serie C, dice il presidente Marani, la Lega Pro è Paese, rappresenta sessanta realtà che attraversano tutta l'Italia. La forza della Lega Pro deve essere nel ragionare a sistema, passando attraverso un movimento unito che utilizzi la grande professionalità delle persone che lavorano nei club. Le società promosse dalla Serie D entrano in una Lega organizzata che guarda alla sostenibilità economica e alla formazione dei giovani calciatori".