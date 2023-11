Catania disastro: altra sconfitta esterna sul terreno dell’Audace Cerignola

Ancora una sconfitta per il Catania che sembra finito in un tunnel senza via d’uscita. Un gol di Malcore nella ripresa ha deciso il match sul terreno dell’Audace Cerignola giocato male dagli etnei che hanno sempre avuto un giro palla macchinoso e senza sbocchi offensivi. Involuzione totale anche dei singoli con Chiricò davvero ai minimi storici e sostituito da Zeoli nella ripresa. Da domani toccherà a Lucarelli rianimare un malato che al momento appare moribondo. Il Catania dal punto di vista dell’atteggiamento e della intensità è mancato perdendo tutte le seconde palle. La squadra di Tischi contro un avversario così lento e prevedibile non ha faticato a chiudere gli spazi e ripartire con incisività. In 90’ minuti il Catania ha costruito solo un paio di occasioni nitide la più importante con Rocca in avvio ma mai ha impensierito il portiere avversario. Tutto male in casa Catania e il futuro si presenta piuttosto nero con il concreto rischio di dover lottare per salvare la categoria.