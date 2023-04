Catania, dopo regina d’Europa altri due record da battere

Lo scorso 11 marzo però i gialloneri di Hummels e Bellingham sono stati fermati dallo Schalke sul 2-2 e poi battuti per 4-2 in trasferta dal Bayern Monaco in quello che viene definito nella Bundesliga Der Klassiker. Il Catania, dopo la vittoria esterna contro il Canicattì, è rimasta l'unica squadra d'Europa ad aver ottenuto soltanto vittorie in questo 2023.

Un risultato che conferma quanto sia forte l'undici guidato da Giovanni Ferraro, mai sazio nemmeno dopo la promozione aritmetica in Serie C già ottenuta con sei giornata di anticipo. Con cinque partite ancora da disputare nella stagione regolare si può mettere ancora il piede sull'acceleratore per ottenere un nuovo record. La vittoria nel derby di giovedì ad Aci Sant'Antonio contro l'Acireale infatti sarebbe la quattordicesima consecutiva e quindi porterebbe la compagine rossazzurra ad ottenere il record per numero più alto di vittorie di fila nella storia dell'elefante. Poi si potrebbe battere il record consecutivo di vittorie in D che per adesso ancora appartenente alla Sicula Leonzio 2015-2016, a quota 15.