Catania, Dubickas in prestito. Altre novità di mercato in entrata e uscita

La ricerca dell'ultima punta cara a Luca Tabbiani è giunta alla conclusione. Il ds Antonello Laneri in verità ne ha presi due di centravanti e così dopo Samuel Di Carmine, l'esperto dirigente rossazzurro ha anche consegnato al tenico, Edgaras Dubickas. Il lituano arriva dal Pisa con la formula del prestito con diritto di riscatto. L'ex Pordenone può fare la punta ma anche l'esterno destro o sinistro. Ha qualità ed è bravo di testa ma rapido e reattivo sotto porta. Si ispira a Neymar ma per caratteristiche somiglia molto a Mario Mandzukic ex Bayern e Juventus. Operazione conclusa già ieri e oggi, probabilmente in serata, ci sarà l'annuncio. Il mercato del Catania non si è concluso. Laneri cerca una mezzala e nel mirino ci sono 4 calciatori tra cui Mastinu accostato da qualche giorno agli etnei. In uscita il Catania ha due calciatori: Giuseppe Giovinco e Giuseppe De Luca. I due calciatori hanno richieste dalla Serie C. Il primo piace all'Audace Cerignola il secondo al Foggia e all'Entella. Interlocuzioni sono in corso con il diesse Laneri e si spera di chiudere le due operazioni già questa settimana.