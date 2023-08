Catania, Dubickas: “Mi prendo le mie responsabilità e se gioco con continuità…”

Il nuovo attaccante rossazzurro Edgaras Dubickas ha rilasciato le prime dichiarazioni ai canali ufficiali del Catania: "Sono felice di essere qui e sono carico. Non vedo l'ora di giocare con la maglia rossazzurra e spero che i tifosi ci diano una mano. Ho giocato anche al Nord in C ma anche al Sud e nel meridione ci sono piazze che vivono di calcio. So di essere in una piazza esigente ma mi prendo le mie responsabilità anche perchè ho accumulato tanta esperienza anche in nazionale. Gli ultimi due anni ho fatto meglio perchè ho avuto più continuità che mi mancava prima e spero di fare bene anche qui. La mia esperienza più bella è stata a Lecce dove ho vinto il campionato di C e giocato in A. Mister Liverani mi è stato vicino e devo tanto a lui per la mia crescita".