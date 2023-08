Catania, è colpo doppio sul mercato. Il laboratorio per “Tabb” in arrivo

Manca ormai poco alla prima amichevole del Catania. La squadra rossazzurra affronterà a Zafferana Etnea un avversario "morbido" che milita in una categoria dilettantistica. Un allenamento congiunto che sarà un primo laboratorio per Luca Tabbiani. Sarà anche l’occasione per valutare la squadra sotto il profilo dell’intensità. Il mister ha cambiato il Dna del Catania che non sarà più come quello compassato di Giovanni Ferraro. Certo plasmare una squadra in 10 giorni non è facile. Sicuramente il processo è lungo e ci vorranno altri test ma qualche indicazione si potrà avere.