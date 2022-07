Catania, è fatta: Laneri sarà il nuovo direttore sportivo

CHI E' - Prima di Trapani Laneri, originario di Leonforte, ha avuto una carriera dirigenziale costellata di ottimi risultati (Vittoria, Benevento, Akragas, Siracusa) e nel 2018 è stato anche premiato come miglior direttore sportivo del girone C della serie C. Laneri sceglierà l'allenatore del Catania e farà la nuova squadra con un mix di giovani e calciatori esperti visto che sa come orientarsi nel labirinto del mercato. Chi lo conosce bene sa che è un dirigente che non ama parlare alla stampa e preferisce lavorare dietro le quinte. Tende a eclissarsi se le cose non vanno bene. L’ufficializzazione della firma dovrebbe giungere la prossima settimana subito dopo la costituzione della società prevista per il 13 luglio a Venezia. Nel frattempo si stanno tracciando le linee guida della prossima stagione visto che il Catania ha un solo obiettivo: vincere il campionato di Serie D con i 4 milioni di Pelligra. Da rilevare che Antonello Laneri faceva parte dello staff dirigenziale dal Gruppo Maestri, competitor della Pelligra Group nella corsa per il titolo sportivo del Catania, ma evidentemente al club etneo non poteva dire di no ed è tornato in sella passando al competitor rivale.