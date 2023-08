Catania, è Livieri il nuovo portiere rossazzurro

Secondo quanto appreso da Itasportpress.it , Alessandro Livieri è il nuovo portiere del Catania . Il club rossazzurro ha scelto chi dovrà difendere la porta della squadra di mister Luca Tabbiani dopo aver selezionato quattro profili. Il 26enne che arriva in prestito con opzione di riscatto dal Pisa è pronto a una nuova avventura tra i pali e promette un abbondante carico di esperienza e personalità utili a coltivare il sogno promozione. Carisma, talento e follia le qualità di un bravo portiere che Laneri spera di aver trovato in Livieri, uomo di garanzia.

CHI E' - Alessandro Livieri è un portiere alto 1.90 metri che sa giocare bene con i piedi. Prima della esperienza col Pisa (15 presenze nelle ultime due stagioni) ha giocato nella Pro Sesto, nella Feralpisalò ed è stato, tra le altre cose, ex compagno di squadra di Locatelli e Donnarumma nelle giovanili del Milan. Il suo idolo è Gigi Buffon e per questo simpatizza per la Juventus anche se tifa per il Milan dove è cresciuto.