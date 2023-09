Catania, è l’ora di Castellini ma la linea difensiva potrebbe cambiare così

Vincere il campionato di Serie C non è facile. Dopo i primi 90’ tante big sono cadute o hanno mostrato prestazioni dai due volti. Dopo il debutto amaro di Catania, Avellino e Benevento, anche nel girone settentrionale non sono mancate le sorprese. E’ caduta in casa la Triestina di Tesser affondata dal Trento, ha faticato il Vicenza di Diana in casa con l'Albinoleffe. Una prima giornata sicuramente sorprendente. Per conquistare il campionato non bisogna commettere altri errori.

LUCE SEMPRE ACCESA Anche per il Catania non sono ammessi altri scivoloni. La sconfitta casalinga contro un Crotone tutto fuorché irresistibile, fa male. Seppur immeritata la battuta d’arresto davanti ad un pubblico di Champions League duole come una ferita aperta. Il Catania ha lasciato a una diretta rivale per la B tre punti importanti e adesso deve far tesoro degli errori commessi per evitare altre cattive sorprese. La squadra di mister Tabbiani è considerata da molti tra le favorite per la B e deve dimostrarlo in campo.Serve continuità di prestazione e non accendere la luce solo per un tempo.