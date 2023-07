Catania, è l’ora di Laneri: due top player a “Tabb” anche con risorse limitate

TOP PLAYER Gli irpini del d.s. Giorgio Perinetti forse saranno la squadra da battere. Laneri però ha esperienza e carisma e anche con un budget di 2 milioni riuscirà a procurare a Tabbiani i giocatori di cui ha bisogno per il suo calcio “giochista”. Le connessioni tra Laneri e Tabbiani sono buone anche perchè il mister ex Fiorenzuola è stato scelto dal Football Director che aveva come prima scelta Paolo Bianco e seconda il giovane rampante “Tabb”. Come cambiare una squadra nonostante la precarietà finanziaria? Questo Catania nelle mani di Laneri potrebbe essere la sorpresa del campionato. Ieri il patron del Lecco Di Nunno ha detto che per una squadra di medio livello in C servono due o tre milioni, ma a questo Catania in questo momento servono idee. Laneri si sta già muovendo per dare a Tabbiani almeno due top player per vincere il campionato. Se ci riuscirà lo scopriremo presto e chissà anche questa settimana che sarà quella degli annunci.