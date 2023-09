Catania e Palermo si separano? Il centrocampista pensa alla risoluzione

Il centrocampista Marco Palermo potrebbe lasciare il Catania. Nelle scorse ore il calciatore che aveva rifiutato il Trapani per restare in maglia rossazzurra ha chiesto al club etneo la risoluzione del contratto e ieri non si è allenato. Palermo, che è finito nelle retrovie con l'arrivo di tanti centrocampisti in estate, ha avvisato la società etnea due giorni fa di chiudere anticipatamente il rapporto ma poi si è chiuso nel silenzio. Da Piazza Spedini dicono che ancora di sicuro non c'è nulla. Il centrocampista deve trovare l'accordo sempre che confermi le sue prime intenzioni manifestate due giorni fa. La partita resta aperta. Palermo contro il Crotone è entrato in campo nel finale della gara del Massimino. Nove minuti e un cartellino giallo per il 27enne. Lo scorso anno in D 28 presenze 7 gol e quattro assist.