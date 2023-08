Catania, e se il mercato lo facessero i tifosi?

Cuore e ragione spesso vanno in contrasto ma, a Catania, stavolta sembra che accada esattamente il contrario: la posizione dei tifosi rossazzurri appare molto più razionale rispetto a quella dell’azienda stessa. I nomi non contano e difatti gli abbonamenti fioccano toccando cifre record. Non importa chi arriva e se non sono arrivati il portiere Dini, gli attaccanti Lescano, Caturano e Patierno, i difensori Golemic e Meccariello, il centrocampista Pinato, l’esterno Russini. Vista la fiducia dei tifosi a Pelligra, i rinforzi presi dal diesse Antonello Laneri corrispondono a quelli nel cuore dei tifosi.

“Tifosi facessero i tifosi, non permetterò mai si sostituiscano alla società” ha detto il presidente della Lazio, Claudio Lotito per contraddire i suoi sostenitori sul mercato. A Catania siamo certi che questo non accadrà mai perchè l’amore per la maglia è troppo grande e va anche al di là di un acquisto mancato e addirittura di una sconfitta d’agosto pesante contro il Ragusa per 4-1. Ai tifosi basta urlare, cantare e applaudire per essere felici.