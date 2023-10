Catania, ecco le 12 domande da fare a Grella oggi

Tutti hanno deluso contro la squadra di mister Pazienza. Soprattutto quelli che l’estate scorsa erano stati individuati come capisaldi della squadra per puntare alla Serie B: uno su tutti Mazzotta, tra i peggiori nella partita più importante di questo inizio di stagione e in generale a fasi alterne durante le altre nove. E ancora Chiricò, protagonista dell’errore decisivo dal dischetto che ha aperto agli irpini la strada verso la vittoria al Massimino dopo 72 anni. Malissimo Ladinetti, protagonista in negativo di questo Catania deludente. I tanti, troppi infortuni hanno concesso spazio ai giovani: ma i “grandi” c’erano eccome in campo quando si è perso. Conti alla mano, i costi di gestione di questo Catania (per mercato fatto e monte ingaggi) non sono quelli di un top club che vuole tenere vive le speranze di centrare la promozione in Serie B. Oggi Vincenzo Grella sarà in sala stampa per rispondere ai giornalisti su cosa non sta funzionando e sul futuro dell’allenatore.