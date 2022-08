Catania, entro stasera il centravanti. E’ corsa a due. Le ultime

Il Catania è alla ricerca di un attaccante da almeno 20 gol in Serie D da inserire nel progetto tattico di mister Giovanni Ferraro che come anticipato da Itasportpress.it sarà il 4-2-3-1. Da giorni la dirigenza etnea ha avviato due trattative parallele: una per Manuel Sarao del Gubbio e l'altra per Giuseppe De Luca della Triestina. Si tratta di due profili diversi per caratteristiche e anche per conoscenza della categoria visto che l'ex rossazzurro ha giocato in un torneo dilettantistico mentre il classe '90 De Luca no. Quest'ultimo può giocare sia da seconda punta che da ala. Dispone di ottima tecnica e velocità, oltre a essere bravo nel tiro da fuori e fastidioso in pressing.