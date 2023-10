Catania, errori e pochi capolavori e Tabbiani si aggrappa a Grella

Le scuse Luca Tabbiani non si scompone e dichiara di essere «soddisfatto della prestazione» e parla di sfortuna per i pali colpiti da Zammarini, Chiricò, Curado e Bouah. Questa la lettura del tecnico genovese, che ovviamente cerca anche di minimizzare il malumore, che non è solo di Di Carmine che non viene assistito adeguatamente.

La fiducia L’allenatore sente la fiducia dei suoi giocatori e della società etnea, in particolare di Grella che ha detto di averlo scelto. Tutti soddisfatti della prestazione, non del risultato ma si va avanti con Tabbiani che deve mangiare il panettone. Ci sono punti negativi che forse sfuggono come il fatto di aver preso gol con una difesa nuova nelle linee centrali. Stucchevole ripetere che “abbiamo giocato un bel primo tempo”, oppure “colpa di un episodio sfortunato in cui abbiamo preso un palo. Nel secondo tempo abbiamo fatto tanti cross ma abbiamo palleggiato poco velocemente non trovando spazi”. Capiamo che all’esterno Luca debba presentarsi ottimista, ma se ritiene soddisfacente la prestazione dei suoi contro il Crotone nella ripresa, idem con il Foggia, quella col Monopoli e quella con Picerno e Latina, sarà durissima acciuffare un filotto di vittorie in campionato con una occasione e mezza nitida creata a partita.