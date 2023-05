Catania, Ferraro: “Eliminati per un errore dell’arbitro”

La vittoria sul campo del Brindisi per 2-1 non permette al Catania di andare avanti nella Poule Scudetto di Serie D. Finisce al Fanuzzi la stagione dei rossazzurri con una vittoria di orgoglio anche se ci si aspettava la festa per il tricolore. Deluso il tecnico rossazzurro Giovanni Ferraro che ha concluso la sua avventura sulla panchina etnea visto che non sarà lui a guidare il Catania in serie C. Queste le sue dichiarazioni a fine gara: “Purtroppo usciamo dalla Poule Scudetto perchè ci penalizza la sconfitta per 2-0 col Sorrento al Massimino. Una gara viziata dalla svista dell'assistente dell'arbitro e questo ha pesato nel nostro cammino in questa competizione. Traccio un bilancio conclusivo della stagione che è ampiamente positivo ed è stata una esperienza straordinaria. Faccio i complimenti alla società, ai ragazzi e ai nostri tifosi per questa grandissima stagione. Per quello che sarà il mio futuro c'è tempo per pensarci".