Catania, Ferraro: “La sconfitta di oggi? Calo mentale ma a Brindisi riscatto”

Il tecnico del Catania Giovanni Ferraro ha analizzato in mixed zone la sconfitta casalinga contro il Sorrento: “Intanto faccio i complimenti ai nostri avversari che erano più in palla di noi avendo vinto il campionato la scorsa settimana e dunque anche con maggiore entusiasmo. Si vedeva come ripartivano e come stavano bene anche fisicamente e mentalmente. La sconfitta nasce dalla testa e aver festeggiato due mesi fa la vittoria del campionato forse oggi ci ha tolto qualcosa. Mentalmente non siamo stati allo stesso livello del Sorrento ma adesso archiviamo questa partita e pensiamo al Brindisi mercoledì visto che dobbiamo onorare la maglia e mi aspetto una buona prestazione sul loro campo. Mi è dispiaciuto perdere anche per il nostro pubblico che ci ha sempre sostenuto. Ma il ko di oggi nulla toglia alla vittoria del campionato”.