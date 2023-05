Catania non sa più vincere e il Sorrento sbanca il Massimino

Scala e La Monica condannano il Catania senza idee

Redazione ITASportPress

Inizia con una sconfitta la Poule Scudetto per il Catania battuto al Massimino per 2-0 davanti a 6 mila spettatori dal Sorrento. I rossoneri con un gol di Scala viziato da un evidente tocco di mano e una rete di La Monica nel finale hanno battuto la squadra di mister Ferraro oggi poco precisa e senza tante idee. Dopo la sconfitta di Trapani ci si aspettava una risposta che però non è arrivata anche per merito di questo Sorrento che viaggia sulle ali dell'entusiasmo dopo la promozione ottenuta nell'ultima giornata. Catania che è rimasto in 10 dopo il gol degli ospiti per l'espulsione di Lorenzini. Ma resta una prestazione non bella oggi contro un avversario di tutto rispetto ma che sul piano della qualità non è certamente all'altezza del Catania.

PRIMO TEMPO Prima frazione di gioco con un approccio del Catania non particolarmente brillante. Baricentro molto basso e qualche momento di palleggio sterile con Lodi senza riferimenti. Al Massimino si è visto un Catania senza intensità e idee come se lo 0-0 andasse bene con l’undici di Ferraro focalizzato sugli sbagli altrui, usati come principale e forse unica fonte di gioco. Il Sorrento invece è stato propositivo dal primo all’ultimo secondo del primo tempo. Consapevole di non avere scelta, difendere per perdere, e così la squadra di Maiuri ha giocato meglio tanto da rinchiudere per lunghi tratti il Catania nella sua metà campo. Il gioco etneo si svolge per linee improvvisate. La spinta di Castellini, Vitale, Lodi, Russotto e De Luca a corrente alternata, è però un segnale di qualcosa che si è inceppato. Il Sorrento risponde con un “caos organizzato”, per dirla alla Fascetti. Il possesso rossazzurro dice con chiarezza quale aria tirasse al Cibali. La compagine ospite si è installata al centro della scena provando a impensierire il portiere di casa Bethers. Col passare dei minuti, esce fuori il Catania che sfiora il vantaggio con un colpo di testa di Sarao. La risposta del Sorrento è un destro al volo di Scala da oltre 25 metri che si stampa in pieno sul palo, negando il "gol dell'anno" all'esterno rossonero.

SECONDO TEMPO Nella ripresa Ferraro ha cambiato diversi uomini per cercare di dare più brillantezza al gioco del Catania ma il match è scivolato senza grandi sussulti. Poi però il colpo di scena. Al 73’ Petito vince un rimpallo sulla trequarti destra, conquista il fondo e mette al centro dove Scala appoggia facilmente in fondo alla rete. Il Catania ha protestato per la rete irregolare (fallo di mano) ma l’arbitro non ha cambiato idea espellendo il difensore Lorenzini per proteste. Catania rimasto in 10 nel finale di gara. Il Sorrento ne ha approfittato realizzando la seconda rete al 91'. Col Catania completamente riversato in avanti, Badje scappa via sul filo del fuorigioco, supportato dai compagni che si ritrovano in 4 in area avversaria, la sfera arriva sul destro di La Monica che mette il sigillo su una vittoria storica per il Sorrento. Catania che saluta i tifosi al Massimino con una sconfitta che brucia e pregiudica anche il cammino nella Poule Scudetto di Serie D.

TABELLINO

CATANIA-SORRENTO 0-2 — CATANIA (4-3-3): Bethers; Rapisarda, Castellini (54' Palermo), Lorenzini, Boccia (72' Pedicone); Rizzo, Lodi (79' Litteri), Vitale; De Luca (54' Forchignone), Russotto (65' Jefferson); Sarao. A disp.: Groaz, Di Grazia, Baldassar, Giovinco. All. Ferraro.

SORRENTO (4-3-3): Del Sorbo; Todisco G., Cacace, Fusco, Todisco F.; La Monica, Herrera, Cuccurullo (72' Erradi); Badje (93' Simonetti), Petito (79' Gaetani), Scala (86' Bisceglia). A disp.: Cervellera, Tufano, Selvaggio, Maresca, Gargiulo. All. Maiuri.

ARBITRO: Pizzi di Bergamo (De Palma-Scifo).

MARCATORI: 73' Scala, 91' La Monica

NOTE: Ammoniti: F. Todisco, La Monica, G. Todisco, Petito (S), Sarao, An. Russotto, Vitale (C). Espulsi: al 74' Lorenzini (C) per proteste