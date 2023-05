Catania, Ferraro: “La società ha contattato altri allenatori? Non mi infastidisce”

Il tecnico del Catania, Giovanni Ferraro ha presentato la partita di domani contro il Sorrento al Massimino prima tappa della Poule Scudetto: "Inizia questa competizione e affronteremo il Sorrento, che è una squadra forte, nel migliore dei modi anche se qualcuno dei miei ragazzi non è a disposizione per infortunio. Noi vogliamo andare avanti anche con l'aiuto dei tifosi. Non ho parlato di futuro ieri con il vicepresidente Grella e il ds Laneri. Sono qui fino al 30 giugno avendo un contratto e guardo al presente che è la Poule Scudetto al resto non ci penso. Se al Catania si avvicinano tanti altri allenatori è motivo di orgoglio e a me non dà fastidio se la società li ha incontrati perchè nel calcio bisogna essere dei professionisti".