Catania, Figc riconosce nuova denominazione Catania FC

Catania, altro passo avanti per il sodalizio del presidente Rosario Pelligra

Il Catania FC è nato da qualche giorno e oggi la società di Pelligra ha fatto un comunicato: Mercoledì 7 giugno 2023, dinanzi al notaio Grazia Manuela Banna, l’assemblea straordinaria del nostro club ha disposto l’adeguamento statutario e la modifica della ragione sociale, operazioni necessarie per l’iscrizione al campionato professionistico Serie C 2023/2024 ai sensi della normativa vigente e in ossequio alle prescrizioni federali. La Federazione Italiana Giuoco Calcio riconosce la nuova denominazione Catania Football Club. Catania Football Club è una società a responsabilità limitata (S.r.l.).