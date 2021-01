Catania-Foggia streaming e diretta tv, dove vedere il match oggi

Catania-Foggia si gioca questo pomeriggio di domenica 17 gennaio 2021 alle ore 15.00. La sfida di Lega Pro sarà valida per la 19^ giornata di campionato. Padroni di casa a quota 25 punti in classifica, ospiti a 28. Sfida che può valere le zone alte del tabellone.

Catania-Foggia, le probabili formazioni

Queste le possibili scelte dei due allenatori per Catania-Foggia:

CATANIA (3-4-2-1): Confente; Tonucci, T. Silvestri, Zanchi; Albertini, Dall’Oglio, Welbeck, Biondi; Piccolo, Reginaldo; Sarao.

FOGGIA (3-5-2): Fumagalli; Anelli, Gavazzi, Germinio; Del Prete, Vitali, Salvi, Rocca, Di Jenno; Curcio, D’Andrea.

Dove vedere il match in diretta e streaming

Catania-Foggia si giocherà il pomeriggio di domenica 17 gennaio 2021 nel palcoscenico dello Stadio Cibali – Angelo Massimino di Catania. Il fischio d’inizio della gara, che sarà arbitrata dal signor Matteo Gualtieri della sezione di Asti, è previsto per le ore 15.00 del pomeriggio. Il big match tra le due formazioni sarà trasmesso in diretta pay per view da Sky su Sky Primafila (canale numero 254 del satellite).

La gara sarà visibile anche attraverso la piattaforma web Eleven Sports, che detiene i diritti dell’intero campionato di Serie C, e potrà essere seguita anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app. Per vedere il match con Eleven Sports, naturalmente, bisognerà prima aver sottoscritto un abbonamento.

Grazie ad Eleven Sports, la partita Catania-Foggia potrà essere vista in diretta live streaming anche su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, oppure in alternativa, anche sul proprio pc o notebook, scaricando l’apposita app o collegandosi alla piattaforma. Per avviare la diretta occorrerà cliccare in entrambi i casi sul link della partita.