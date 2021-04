Catania, fumata nera con Tacopina vicino a gettare la spugna

La Sigi intenzionata ad andare avanti da sola

La Sigi non ha formulato una nuova proposta a Joe Tacopina che dagli Stati Uniti ammette che se il contatto c'è stato con i vertici della società proprietaria del Calcio Catania , dall'altro questo dialogo non ha prodotto nulla di concreto. La Sigi resta ferma sulla sua prima posizione e non intende abbassare le pretese. Dall'incontro di ieri a Torre del Grifo è emersa una linea chiara: si proverà ad andare avanti da soli cercando risorse tra gli attuali soci oppure aprendo a nuovi investitori, anche locali, disposti a salire sul carro.

SOLO UNA STRADA PER TACO - Senza l'accordo con la Sigi e la firma di un nuovo contratto, per l'avvocato c'è solo un'altra possibilità di prendere il Calcio Catania, ipotesi che nessuno dei tifosi catanesi ama o vuole ipotizzare. Ma per Joe non ci sono altre piste al momento se non quella del bando per la Serie D. Che poi è sempre un rischio perchè non è detto che il sindaco Salvo Pogliese possa dare pista libera al tycoon specie se dovesse presentarsi un big del calcio italiano interessato al Calcio Catania e a Torre del Grifo.