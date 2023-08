Catania, Giovinco diventa un caso. Il calciatore potrebbe anche rimanere

Al Catania scoppia il caso Giovinco. L’attaccante arrivato lo scorso anno dopo una grande stagione a Taranto è stato utilizzato col contagocce da Giovanni Ferraro ma l’attaccante ha accettato le scelte del tecnico senza alzare la voce. Il club etneo lo scorso mese di luglio gli ha fatto sottoscrivere il contratto professionistico, ma ha messo Giovinco nella lista degli esuberi. Il calciatore è finito ai margini e non è stato utilizzato nei test con Misterbianco, Calatabiano, Paternò e Ragusa. In allenamento pare che qualche malinteso sia venuto fuori per essere stato utilizzato in una posizione ai lui non abituale. Adesso a poche ore dal gong, il Catania rischia di non poter accontentare il calciatore che ha richieste ma non vuole andare a giocare in club che partono per salvarsi in Serie C girone meridionale. Il club rossazzurro ha tentato la via della risoluzione del contratto che però non è andata a buon fine e questo atteggiamento ha ampliato le distanze con il calciatore. Nel frattempo Giovinco ha continuato a lavorare. Ieri però dopo aver sentito le parole di Grella in conferenza stampa sui calciatori che devono andare subito via non avendo spazio a Catania, Giovinco si è infuriato e ha pubblicato un messaggio su Instagram chiaramente indirizzato al vice presidente e forse anche a Laneri. Adesso se il Catania non trova la squadra rischia di doversi tenere Giovinco e pagarlo. Saranno due giorni di duro lavoro per il diesse Laneri. Il caso resta aperto.