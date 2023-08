Catania, Giovinco su Instagram polemico: “Fare bella figura non è essere grande persona”

Giuseppe Giovinco sui social manda un messaggio forse a qualche dirigente del Catania. Il calciatore messo ai margini del progetto tecnico del club etneo, si sta allenando a parte e non ha preso parte neanche alle partitelle precampionato. Oggi Grella dopo la presentazione della squadra ha parlato ai giornalisti sui calciatori in esubero, affermando che questi devono cercarsi un'altra squadra perchè al Catania non c'è più spazio. Probabilmente la risposta su Instagram di Giovinco era rivolta proprio all'amministratore delegato del Catania. "C'è differenza tra "fare bella figura" ed essere una brava persona". Questo il post messo alle 16 dal calciatore rossazzurro.