Catania, Grella: “Ampliare capienza stadio non è buona idea. Sul mercato…”

Il vice presidente del Catania, Vincenzo Grella intervenuto a Futura Gol ha parlato delle strategie societarie: “Non vogliamo ripetere certi errori fatti in passato da altri e vogliamo stare attenti su tutto a cominciare dallo stadio. Ci assumiamo certe responsabilità e abbiamo presentato la proposta per la gestione dopo attenta analisi e dopo aver fugato tutti i dubbi. Sull’allargamento dello stadio Massimino già vanno bene i lavori fatti ma non è necessario aumentare la capienza. Non è una grande idea in questo momento. Per i pannelli di vetro che ostruiscono la vista in alcuni settori, faremo di tutto per trovare una soluzione. Su Nesima attendiamo una autorizzazione del Comune e faremo dei lavori costosi per farla diventare la casa del settore giovanile".