Catania, Grella e Bresciano a caccia del nuovo tecnico. I nomi

La "fatal" Potenza ha aperto ufficialmente la crisi ma da tempo al Catania FC non si respirava aria salubre. Adesso dopo l'esonero del tecnico Luca Tabbiani la società pensa al sostituto. Come riporta oggi la Gazzetta dello Sport, in mattinata l’incontro decisivo per la scelta del nuovo allenatore: a spingere per Silvio Baldini – ancora da convincere – sono il vicepresidente Vincenzo Grella e Mark Bresciano, suoi ex giocatori. Per il tecnico sarebbe un ritorno a Catania (ci ha allenato in A nel 2007-08) e più in generale in Sicilia, dove l’ultima esperienza a Palermo è stata trionfale con la scalata alla B del 2022. C’è però un’alternativa clamorosa: Cristiano Lucarelli - che viene esonerato oggi dalla Ternana - in base a una nuova norma può firmare per un’altra squadra in Italia (variazione dell’accordo collettivo tra Aiac e Lega B firmata ad agosto e a breve in vigore anche per la C: vale per i tecnici esonerati entro il 20 dicembre). Terzo nome è Giovanni Ferraro, tecnico della promozione in C, gradito al presidente Pelligra. Mercoledì in Coppa contro il Picerno in panchina va comunque Michele Zeoli (tecnico della Primavera). La dirigenza comunque lavora con altri profili. Si parla anche di Ivan Javorcic ex Venezia e già contattato in estate.