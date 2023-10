Catania, Grella incontra rettore dell’Università

Il rettore dell’Università di Catania Francesco Priolo e il proprio delegato alla comunicazione, prof. Guido Nicolosi, hanno accolto nella prestigiosa sede dell’Ateneo, nei giorni scorsi, il vicepresidente e amministratore delegato del Catania Football Club Vincenzo Grella. L’incontro si è tenuto nella splendida cornice del Palazzo Centrale, cogliendo spunto proprio dalla scelta di caratterizzare la terza maglia per la stagione sportiva 2023/2024 con il motivo ornamentale del chiostro vaccariniano e rilanciando così idealmente la vicinanza del nostro club alla massima istituzione culturale della città. Il Magnifico ha prospettato la possibilità di avviare nuove collaborazioni istituzionali per attività formative e culturali dedicate agli studenti dell’Ateneo in materia di cultura dello sport, nonché possibili sinergie per iniziative promozionali a sostegno del Catania FC; in tal senso e nell’ottica dello sviluppo del dialogo è stato prefissato, inoltre, un incontro con il presidente Rosario Pelligra.