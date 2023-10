Catania, Grella: l’incomprensibile scelta di non scegliere che opprime i tifosi

Uomo solo Diventa incomprensibile la scelta di non scegliere di Grella. Dove vuole andare a parare in questo caso? Vuoi dargli ancora fiducia? Manda un messaggio chiaro allo spogliatoio. «Luca Tabbiani non si tocca, resta fino a fine campionato. Anzi gli rinnovo anche il contratto». Non ci credi più? Recidi con garbo la sua testa, libera lui e la piazza da un equivoco che somiglia sempre più a una tortura. Che senso ha confermarlo per tre partite? Davvero, una vittoria con il Taranto ribalterebbe concetti, giudizi e pregiudizi? Tabbiani sta probabilmente vivendo un incubo e ha il diritto di uscirne con dignità. Chi scambia la sua eleganza per arrendevolezza sbaglia di grosso. Messo alle corde, l’uomo diventa una tigre. Finito nel Catania del dopo Ferraro con la patente dell’usurpatore, rischia di non uscirne vivo. Grella che ha lanciato l’infausto appello dello “scordiamoci il passato” rischia ora tristemente di dover dire “scordiamoci il presente”. Luca può consolarsi, in questi giorni difficili, immaginando che il suo destino era già segnato il giorno stesso in cui fu presentato come “nuovo allenatore del Catania”.