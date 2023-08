Catania, Grella: “Lodi farà parte della nostra società. Su stadio, mercato e abbonamenti…”

MERCATO Sulla stagione e sul mercato Grella ha detto: "Il ritiro è partito bene e c'è buona competizione in allenamento. Il mister sta plasmando la squadra e ci mancano tre calciatori che arriveranno. Prenderemo un attaccante forte ma funzionale alle caratteristiche del nostro allenatore. Spenderò la cifra che mi ha dato Pelligra e non un euro in più. Investiremo sui ragazzi siciliani in futuro".

STADIO Sullo esternalizzazione dello stadio Grella ha detto: "L'intenzione del club è di trovare le dinamiche e il peso giusto per la gestione dello stadio. Ci sono impegni importanti e la società deve fare le analisi appropriate anche perchè chi ha gestito prima di noi ha faticato per tenerlo a un certo livello".

CENTRO SPORTIVO In merito al centro sportivo Grella ha detto: "Vogliamo avere un numero importante di campi per le nostre squadre e questo comporta un grande investimento. Stiamo cercando un sito idoneo e ci vuole tempo perchè se sbagli non puoi tornare indietro. Per gli allenamenti utilizzeremo lo stadio Massimino e anche il Cibalino che sono adatti alle nostre esigenze".

ABBONAMENTI Grella ha affermato che è tutto pronto ma aspetta una risposta: "Per gli abbonamenti siamo vicini alla presentazione. Vogliamo campire bene il numero dei posti e spero che a breve arriveranno le risposte. Noi siamo pronti".

LODI Lodi intervenuto subito dopo Grella, ha detto: "Sono felice di questo passo e di questo ruolo che percepisco sempre di più. Dopo una stagione sul campo davvero fantastica, è arrivato il momento di provare una nuova esperienza iniziando un percorso nuovo. Mi auguro di mettere a disposizione le mie conoscenze. Spero di ricevere soddisfazioni da questa mia avventura". Lodi ha dato il suo giudizio sulla squadra che sta nascendo: "La squadra di Tabbiani mi sembra ottima e sono tutti giocatori validi che daranno un grande contributo alla causa".