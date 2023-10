Catania, Grella questa squadra è a impatto zero…e non è un modo di dire

C’è un dato che spaventa il Catania. E che non può non saltare all’occhio: la squadra di Tabbiani ha il secondo attacco più anemico del campionato (8 gol), in 8 partite stagionali. Il Catania ha segnato un gol di media ogni 90 minuti e tutto è arrivato da soli due uomini del suo reparto offensivo. Catania può festeggiare la ChiDic day , prendendo simpaticamente come spunto il 32 e il 10. Ma il punto non sono loro. È l’altra metà del cielo rossazzurro. Sono Sarao, Marsura, che sono stati fin qui a impatto zero. Ed è un numero che una squadra che ha l’ambizione di vincere il campionato non può permettersi. Per intendersi: il Catania è tra le poche squadre del campionato di Serie C a non aver avuto nulla dal suoi attaccanti di riserva.